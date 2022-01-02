‘Milletimizin desteğiyle 2022’de bu ülkeye hizmeti sürdüreceğiz’

Başkan Erdoğan, 2021'de gerçekleştirilen faaliyet ve icraatı yılın son gününde yaptığı 118 görsel paylaşımla hatırlattı. Erdoğan, Twitter
hesabından dün saat 10.00'da "2021'de de durmak yok dedik, çalışmaya devam ettik. İsterseniz neler yaptığımızı şöyle bir özet geçelim" ifadesiyle başlattığı paylaşımları, gün içinde 5'er dakika arayla sürdürdü. 13.5 saatte 118 paylaşım yapan Erdoğan, son paylaşımını yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleştirdi.
Son paylaşımında bilgilendirme görsellerinin tamamının yer aldığı 10 dakikalık videoya yer veren Erdoğan, "2021'de özetinin özetini gün boyu paylaştığımız, milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraata imza attık. Rabb'im nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022'de de sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla..." ifadelerini kullandı. Savunma sanayii, ulaştırma, kültür, dış politika, terörle mücadele, tarım, enerji, sanayi, sosyal politikalar ve spor gibi alanlarda yapılan çalışmaların anlatıldığı paylaşımlara, sosyal medya kullanıcıları da ilgi gösterdi.