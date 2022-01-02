Muhalefetin yalan ve iftiradan başka söyleyecek sözü yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla gerçekleştirilen AK Parti
Teşkilat Akademisi'nin İstanbul Eğitim Programları kapsamında Sancaktepe
'de düzenlenen etkinliğe video mesaj gönderdi:
AK Parti millete hizmetkâr olmayı her şeyin üzerinde gören bir siyasi harekettir. Milletimize olan sevdamızı, Türkiye'yi her alanda ileriye taşıyarak gösterdik. Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerin kat bekat fazlasını 2002'den bu yana milletimizin istifadesine sunmayı başardık. Seçkinlerin, vesayetçilerin, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kazanmaya alışmışların ülkesinden, milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk. AK Parti millete ve milletin değerlerine sahip çıkmış, elitlere değil sadece millete hizmet etmiş, millet de bunun karşılığında girdiği seçimlerin tamamında emaneti AK Partili kadrolara vermiştir. AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar, siyaset sahnesinden silinip giderken AK Parti'nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya, oyuna, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur. 2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzü yine milletimize dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Sabırla, dirençle, sağduyuyla tahriklere kapılmadan, kavgaya, gürültüye prim vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzu kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.