Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa
-Gaziantep Karayolu üzerinde iki aracın Kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazanın şiddetiyle araçların adeta hurdaya dönüştüğü kaza Şanlıurfa-Gaziantep yolu üzerinde yaşandı. 55 AAY 036 plakalı araç ile 34 HY 8871 plakalı araç bilinmeyen nedenle çarpıştı. Korkunç kazada araçlardan biri şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekipleri 4 kişinin yaralandığını 1 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılardan Mustafa Gül
(30), Recep Cidar
(37) ve Taha Baytar (25) ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi
'ne; Ahmet Çevik (50) Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Burhan Kılıçer (35 ise morga kaldırıldı. Kazanın şiddeti ile araçların adeta hurdaya döndüğü görüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.