Şanlıurfa’da kaçak avcılar uslanmıyor

Şanlıurfa
'da son zamanlarda kacak avlananlara yönelik önlemler artırıldı. Önlemler kısa sürede netice verdi. Şanlıurfa'da yapılan kontrollerde kaçak avlanan 2 kişi yakalandı, 1 av tüfeği el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa
Müdürlüğü (DKMP) ilçe de yapılan av koruma faaletyeleri sırasında avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı.Yakalanan 2 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Ele geçirilen bir av tüfeğine el konuldu.
DKMP'nın bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi: "
02.01.2022 tarihinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 2 şahıs hakkında idari işlem yapılmıştır. 1 adet tüfek muhafaza altına alınmıştır."