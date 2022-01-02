Şarampole düşen otomobilde 6 kişi yaralandı

Kaza; Siverek-Karacadağ yolunda meydana geldi.



Alınan bilgilere göre; Cebrail Ç. idaresindeki otomobil, Siverek merkeze seyir halinde iken yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada araç içerinde bulunan sürücü ile birlikte Halime (32), Hayrunnisa (13), Buse Nur (10), Meryem (6) ve Melek Ç. (1) yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.