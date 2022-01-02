Haberler Gündem Haberleri Şarampole düşen otomobilde 6 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 2.1.2022 23:12

Şarampole düşen otomobilde 6 kişi yaralandı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Şarampole düşen otomobilde 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kar ve tipi nedeniyle şarampole devrilen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza; Siverek-Karacadağ yolunda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Cebrail Ç. idaresindeki otomobil, Siverek merkeze seyir halinde iken yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada araç içerinde bulunan sürücü ile birlikte Halime (32), Hayrunnisa (13), Buse Nur (10), Meryem (6) ve Melek Ç. (1) yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şarampole düşen otomobilde 6 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA