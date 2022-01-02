Şehit oğlunu izlerken fenalaştı

Trabzon
'un Maçka
ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, teröristler ile kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül
ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik
'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, İskenderun
ilçesinde de gösterime girdi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hatay
şubesi tarafından organize edilen filmi, şehit aileleri ile filme konu olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik izledi. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım ve İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Oğuz Emre Çiçek ve davetliler de gösterime giren filmi izledi. Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda izletilen film öncesinde, İlçe Müftüsü Osman Şekerci, Kuran-ı Kerim ve dua okudu. Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak'ta gösterime giren ve yaklaşık 1.5 saat süren film, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, filmi izlerken duygusal anlar yaşadı. Filmin sonunda fenalaşan anne Gedik, hastaneye kaldırıldı.