Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı
Giriş Tarihi: 2.1.2022 10:52 Son Güncelleme: 2.1.2022 11:03

Son dakika: MSB 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

AA
Son dakika: MSB 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi operasyon bölgelerine yönelik sızma girişimlerine karşı güvenlik personelimizin açtığı ateşle 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

OPERASYON BÖLGELERİNE SIZMA GİRİŞİMİ

Yapılan açıklamada "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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Son dakika: MSB 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı
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