Son dakika: MSB 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi operasyon bölgelerine yönelik sızma girişimlerine karşı güvenlik personelimizin açtığı ateşle 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

OPERASYON BÖLGELERİNE SIZMA GİRİŞİMİ

Yapılan açıklamada "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.