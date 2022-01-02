Son dakika: MSB 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi operasyon bölgelerine yönelik sızma girişimlerine karşı güvenlik personelimizin açtığı ateşle 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
OPERASYON BÖLGELERİNE SIZMA GİRİŞİMİ
Yapılan açıklamada "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2022
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/tQwqiB1Inm