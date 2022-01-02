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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Uyuşturucu skandalı CHP’li başkanı istifa ettirdi

Uyuşturucu skandalı CHP’li başkanı istifa ettirdi
Partiye ait araçta oğulları uyuşturucuyla yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. Aşık, yaptığı yazılı açıklamada, olayın yaşandığı gün, iki oğlunun minibüsün anahtarını kendinden izinsiz alıp yaşanan çirkin olaya sebebiyet verdiklerini ifade ederek, "Bu olayın sorumluluğunu alarak siyasi ahlakım gereği görevimden istifa etmiş bulunuyorum" dedi. 30 Aralık günü polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na kayıtlı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, Aşık'ın oğulları Ç.A. ve kardeşi M.T.A., gözaltına alınmıştı.
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Uyuşturucu skandalı CHP’li başkanı istifa ettirdi
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