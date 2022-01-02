Zorlu bir 2 yıl geçirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, 2022'ye Üsküdar
'da bulunan 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi'nde 112 telsizinden anons yaparak sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutladığı bir konuşma gerçekleştirdi. Koca, "Özellikle sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik. Başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalıştılar ve bu fedakârlığa milletimiz şahit oldu. Yeni yılın sağlık çalışanlarımız açısından daha huzurlu ve daha güvenli, hasta hekim açısından daha verimli bir yıl olmasını diliyorum. Özellikle bu dönemde hekimliğin ve sağlık çalışanlarının saygınlığının daha da artması için çalışacağımızı vurgulamak istiyorum. Hepinize mutlu, huzurlu, güvenli ve daha az yorucu bir yıl diliyorum" dedi.