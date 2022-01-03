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Giriş Tarihi: 3.1.2022

6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
SURIYE'DEN Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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