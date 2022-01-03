Ali Erbaş, Kur’an Kursu açılışına katıldı

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanoğlu iyi insan olması için peygamberler gönderilmiştir. Peygamberlerin gönderiliş amacı iyilikleri yaymak kötülükleri ortadan kaldırmaktır. Hz. Adem Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar gönderilen tüm peygamberlerin amacı iyilikleri yaymaktır. Bizler de peygamber varisleri olarak çocuklar için gençler için tüm insanlar için yapmış olduğu bu faaliyetleri onun varisleri olarak yerine getirmek zorundayız. Peygamber efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiği zaman içinde bir suffe yapmıştır yani mektep. Burada da gördüğünüz gibi camii burada, suffe de burada, mektep de burada. Hz. Ömerler, Hz. Fatımalar, Hz. Ayşeler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa emrettiği iyiliklerle donatılmalıdır. Bir inanç ve iman eğitimi var küçük yaşlarda bunların yerleşmesi lazım. İnsana bu yaşlarda öğretilmesi lazım küçük yaşlarda öğretilmesi lazım ki güzel bir karakter yapısı oluşması lazım. Çünkü bu çocuklar anne ve babalarının bizlere emanetidir. Onların her birinin başında onlara annelik yapan hoca hanımlar var. Ülkemizde tüm kuran kurslarımızda görev yapan hocalarımızın tamamı kadın hocalarımızdır. Anne şefkati ile çocuklarımıza bu kurslarda yardımcı oluyorlar ve destek oluyorlar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.