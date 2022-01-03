Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 ihracat rakamını açıkladı: Bu bir rekordur

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ihracat rakamlarının değerlendirildiği İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2021 yılında ihracat rekoru kırdığımızı duyuran Başkan Erdoğan "Gururla açıklıyorum" ifadesini kullandı ve 225 milyarın üzerine çıkan rakamları aktardı. İşte Erdoğan'ın ihracat rakamlarını da açıkladığı konuşmasından satır başları:
Türk ekonomisinin alperenleri olarak gördüğüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Yine tarihi başarımızın gizli kahramanları olan emekçi kardeşlerimizi de kutluyor, ülkem ve milletim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum.
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 ihracat rakamını açıkladı: Bu bir rekordur
Değerli arkadaşlar ihracat rakamlarını açıklamadan önce kısaca geçen yıla dair değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanlığı tehdit eden sağlık kriti koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Bir sağlık meselesi olarak başlasa da hayatın her alanını olumsuz etkiledi.
MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNİN YANINDA OLDUK
Böylesi devasa bir krize hazırlıksız yakalanan ülkeler hemen korumacı, kısıtlayıcı yollara başvurdu. Avrupa dahil yaşanan sıkıntıları hepimiz gördük görüyoruz. Biz ise altyapımızın sağlamlığı ve önlemlerimizle salgın sürecini alnımızın akıyla geçtik. Toplumun tüm kesimlerine yönelik tedbirleri devreye aldık. Destek ve teşviklerle milletimizin, üreticimizin kobimizin yanında olduk. Rant peşindeki muhalefetin abuk subuk tekliflerine rağmen Türk ekonomise asla kontak kapattırmadık.
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FAYDASINI GÖRDÜK
Ülkemizin salgın konusundaki başarısını sağlayan nedenlerden biri de başkanlık sistemidir. Alınan kararlar hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmiş, ekonomide ve kamu güvenliğinde de hamdolsun ciddi hiçbir zafiyetle karşılaşmadık. Son 2 yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor.
Mesele küresel ticaret, korumacı politikalar ve salgının tedarik zincirinde yol açtığı çeşitli aksaklıklara yol açmıştır. Hamdolsun bizler burada hiçbir zaman yalnız kalmadık ve muhataplarımızı da yalnız koymadık.
MİLLET KAYBEDERKEN KAZANAN SEÇKİN AZINLIĞA BİZ "DUR" DEDİK
Her kriz beraberinde bazı fırsatları da getirir. Bunu iyi değerlendiren ülkeler bu krizlerden çok daha güçlü çıkar. Dünyada ekonomiye yön veren ülkelere baktığınızda bunun böyle olduğunu görürsünüz. Ülkemizde ise her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler milletimizi fakirleştirirken parasına para katmaya alışmış bir avuç elitin daha da zenginleşmesini sağladı. Millet kaybederken krizden nemalanan bu seçkin azınlık kazanmaya, palazlanmaya, servetini artırmaya devam etti.
ARTIK KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİREN BİR ÜLKEYİZ
Türkiye'nin içine hapsedildiği bu daireyi 2002 yılında bozan biz olduk. Hayata geçirdiğimiz reformlarla Türk ekonomisini prangalardan, demorkasisini vesayet zincirlerinden kurtarmayı başardık. Şeffaf ve öngörülebilir politikalarla ülkemizi kalkındırdık, güçlendirdik. İşte Türkiye'nin özellikle son 2 yıldaki başarısının altında işte bu gizlidir. Türkiye krizleri fırsata çeviren bir ülke haline gelmiştir.
SON DAKİKA | "İHRACATIMIZ YÜZDE 32.9 ARTIŞLA REKOR KIRDI"
Şimdi gururla ifade ediyorum; Toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Biz şu anda dünyayla yarışıyoruz. Küresel bazda bir yarışın içindeyiz ve son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık.
İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISINDA MÜTHİŞ PATLAMA
33 bin firmamız ihracat yaparken bu sayı 101 bin 386'ya çıktı. Nereden nereye... Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan yalnızca 5 ilimiz varken bu sayı 21'e yükselmiştir.
BU RAKAMLARA DİKKAT
Bu dönemde ihracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86.6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, Yakın ve ortadoğu ülkelerine 22.6, Kuzey Afrika ülkelerine yüzde 44.8 oranında artış göstermiştir.
TÜRK LİRASI BELİRLEYİCİ OLACAK
Türk lirası deyip geçmeyin. Bizim paramız çok önemli. İnşaAllah paramız belirleyici olacak. Hiç endişe etmeyin. 2021 itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli paramızla gerçekleştirdik. TL ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır.
YENİ HEDEF 250 MİLYAR
İhracatta 2022 hedefimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz.
Ben sizlere güveniyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum. Rekor ihracatımızın milletimize ve sizlere tekrar hayırlı olmasını diliyorum.
Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalar