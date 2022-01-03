Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 ihracat rakamını açıkladı: Bu bir rekordur

SON DAKİKA | "İHRACATIMIZ YÜZDE 32.9 ARTIŞLA REKOR KIRDI"

Şimdi gururla ifade ediyorum; Toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Biz şu anda dünyayla yarışıyoruz. Küresel bazda bir yarışın içindeyiz ve son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık.

İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISINDA MÜTHİŞ PATLAMA

33 bin firmamız ihracat yaparken bu sayı 101 bin 386'ya çıktı. Nereden nereye... Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan yalnızca 5 ilimiz varken bu sayı 21'e yükselmiştir.

BU RAKAMLARA DİKKAT

Bu dönemde ihracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86.6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, Yakın ve ortadoğu ülkelerine 22.6, Kuzey Afrika ülkelerine yüzde 44.8 oranında artış göstermiştir.

TÜRK LİRASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Türk lirası deyip geçmeyin. Bizim paramız çok önemli. İnşaAllah paramız belirleyici olacak. Hiç endişe etmeyin. 2021 itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli paramızla gerçekleştirdik. TL ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır.

YENİ HEDEF 250 MİLYAR

İhracatta 2022 hedefimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz.

Ben sizlere güveniyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum. Rekor ihracatımızın milletimize ve sizlere tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

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