Bodrum’da can dostların ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma

Bodrum Gümüşlük Mahallesi'nde yedi köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Yaşanan gelişme üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan açıklama yaptı. Can dostların ölümüne ilişkin şüphelilerin tespit edilmesi için tüm adli imkanların seferber edildiğini kaydeden Şükrü Arslan, olayın çok yönlü soruşturulduğunu vurguladı. Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bazı yazılı ve görsel basında Bodrum ilçesinde "Yine köpekleri zehirlediler" başlığı altında, Bodrum ilçesi Gümüşlük mahallesinde 7 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, bazı köpeklerin ise hayvanseverlerin müdahalesi ile kurtarıldığına ilişkin haberler yayınlandığı görülmüştür.

14 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren, 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ölen hayvanlarla ilgili olarak çok yönlü adli soruşturma başlatılmıştır.

Can dostlarımızla bu dünyayı daha adil paylaşmak zorunda olduğumuzun bilinci ile daha önce de olduğu gibi onlara yapılan her türlü eziyet, işkence ve ölümlerine ilişkin olarak şüpheli veya şüphelilerin tespiti bakımından tüm adli imkânların seferber edildiğini, soruşturmanın titizlikle devam ettiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.