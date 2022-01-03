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Giriş Tarihi: 3.1.2022 10:16

Eğitim şehitleri için anma töreni

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Eğitim şehitleri için anma töreni

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, 14 yıl önce bugün bomba yüklü aracın, askeri servis aracının geçişi sırasında dershane önünde patlatılması sonucu hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi anma töreni yapıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 14 yıl önce hain terör örgütü tarafından askeri servis aracı hedef alınarak dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu hayatını kaybeden 6'sı öğrenci, 7 şehit için anma töreni düzenlendi.

Aralarında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oğlu Eren Şahin'in de bulunduğu öğrenciler patlamanın olduğu dershane önünde anıldı. Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, emniyet müdürü, jandarma komutanı, kolordu ve hava kuvvet komutanları ile şehit yakınları de katıldı.

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Eğitim şehitleri için anma töreni
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