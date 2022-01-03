Eğitim şehitleri için anma töreni

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 14 yıl önce hain terör örgütü tarafından askeri servis aracı hedef alınarak dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu hayatını kaybeden 6'sı öğrenci, 7 şehit için anma töreni düzenlendi.

Aralarında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oğlu Eren Şahin'in de bulunduğu öğrenciler patlamanın olduğu dershane önünde anıldı. Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, emniyet müdürü, jandarma komutanı, kolordu ve hava kuvvet komutanları ile şehit yakınları de katıldı.