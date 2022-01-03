Esnaf Odası’nda şok! Başkana suç duyurusu

Ankara'da kahveci esnafı için büyük gün yaklaşıyor. Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası'nın seçimleri 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Oda başkanlığı için en güçlü adaylar mevcut başkan İsa Güven ve Balgat'ta 30 yıldır hizmet veren işletmecisi Muzaffer Mehmet AKGEYİK öne çıkıyor.

Tüm dünyada yaşanan koronavirüs ve pandemi koşulları sadece Türkiye'yi değil, tüm insanlığı etkilemiştir. Bunun sonuçlarını da kahveciler ve esnaf odası ağır bir şekilde yaşamaktadır.

TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNİ İNCELEMEYE DAVET EDİYORUM

Muzaffer Mehmet Akgeyik Şimdi soruyorum; "Odaya resmi kayıtlı olan bu gayrimenkul ve VİP hizmet aracı yönetim kurulu kararı olmadan satılabiliyor mu ? Satıştan elde edilen para nerede, kiminle ve ne amaçla kullanılmıştır ? Gayrimenkul kime satılmıştır ? Gayrimenkul değerinden mi satılmıştır, değerinin altında satılarak muvazaalı satış mı yapılmıştır ? Bu satışlar ile kimlerin huzur hakkı ve maaşları ödenmiştir ? Kendilerine ne kadar maaş belirlemişlerdir ? Gayrimenkul Satış sözleşmesi ve faturaları kimin adına düzenlenmiştir ? Fazla fatura alınarak zimmete para geçirilmişmidir ? Yapılmayan işler için fatura kesilip hukuksuz ödeme yapılmışmıdır ? Satış yapılmadan önce, Odaya ait olan hizmet aracını kendi şahsi işlerinde kullandığının altı çizilerek, aracın sigorta, muayene, tamir ve bakım gibi ücretlerinin oda başkanı tarafından ödenmesi gerektiği belirtiliyor. Tüm bu harcamaları nereden hangi kalemle ödemiştir? Tüm bu soruları artırmak mümkün, ancak daha fazlasına gerek yok. Ben buradan Ticaret kakanlığı Müfettişlerinin Oda ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatmasını konuyla ilgili teferruatlı bir inceleme yapmasını, eğer yapmışsa yukarıda belirtilen huşuların aydınlatılmasını kamuoyu adına yüce devletimizden rica ediyorum.

Sonuç olarak bizim kimsenin malında gözümüz yok ! Yıllarca mücadele ederek yaptığımız kazanımları birilerine yedirme niyetimiz yok ! Bizim kim olduğumuzu Ankara ve ilçelerindeki tüm kahveci esnafımız biliyor, tanıyor. Bu seçim sürecinde kapı kapı tüm kahveci esnafımızı ziyaret edip derdiyle dertlendik. Bizde vicdan rahatsızlığı olduğu için Esnaf kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın sözünü veriyoruz. Tüyü bitmemiş insanların haklarının nasıl gasp edildiğini, o koltukta nasıl rahat oturduğunun hesabını yüce yargı önünde hesap verecektir. Takdiri esnaf kardeşlerimizin vicdanına bırakıyorum.

PANDEMİ VE EKONOMİ KAHVECİ ESNAFINI VURDU!

Kahveci Esnafı, Ülkemizdeki Ekonomik Ortamın Yarattığı Pahalılık, Geçim Sıkıntısı Ve Borçlanma Gibi Ortak Sorunlardan Etkilendiği Gibi, Mesleğimize Özgü Sorunlarla da Boğuşmak Zorunda Kalmaktadır.

Kahveci Esnafını; Çay, Şeker, Oyun Kâğıdı Gibi Diğer Tüketim Ürünleri ve Günlük İhtiyaç Maddelerine Gelen Zamlar Ciddi Manada Zor Durumda Bırakmaktadır. Vergiler ve Kredi Maliyetleri Artmıştır. Son Zamanlarda Artan İşyeri Ve Dükkân Kiraları Sebebiyle İş Yerlerimizin Mal Sahipleriyle mekân sahipleri çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Esnafımız günü siftahsız kapatmış ve yanında çalıştırdığı personeline maaşını, günlük yevmiyesini dahi verememiştir.

ESNAFIMIZ HESAP SORMAK İSTİTİYOR

Esnafımız artık yaklaşan oda seçimleri ile birlikte; Hesap Sorabildiği, Yönetime Aktif Olarak Katılabildiği, Kapalı Kapılar Arkasında Farklı Hesapların Yapılmadığı, Şeffaf, Hesap Verebilir, Ölçülebilir Ve Denetlenebilir, Güçlü, Etkin Bir Yönetim istemektedir. Sorun Üreten Değil, Sorunları Çözen. Esnafımıza Yük Olan Değil, Yükünü Alan, Dertlerine Derman olacak bir yönetim istemektedir.

BAŞKAN VE YÖNETİMİ ESNAFI KADERİYLE BAŞBAŞA BIRAKTI

Tüm bu sıkıntılar yaşanırken Ankara Genelinde 1650 ye yakın aktif üyesi bulunan, yanında çalıştırdığı personeli ve çevresiyle birlikte 12 bin kişilik büyük bir aile olan Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu, üyelerinin hiçbir derdine derman olmadığı gibi dertleri daha da derinleştirmiş, pandemide derin yara alan esnafımızı kendi kaderiyle baş başa bırakmış, içinden çıkılmaz sorunlara sebep olmuştur.

KAHVECİ ESNAFI OLAĞAN ÜSTÜ SIKINTILAR YAŞIYOR

Biz kahveci esnafı olağanüstünün üstünde sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu gereksiz kavgalar, oda başkanının ve yönetiminin aldığı gerçekten bütün üyelerimizi öfkelendirecek birçok kararları oldu.

BAŞKAN RESMİ ODA HİZMET BİNASINI VE HİZMET ARACINI NEDEN SATMIŞTIR ?

Önceki Dönem Oda Başkanımız Ali Paşa AKSU ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 30 yıl önce esnaf üyelerimizin helal alın teri ve aidatlarıyla alınan Ankara kahveciler ve Esnaf Odası Hizmet Binamızı ve üyelerimizin özel günlerinde kullanmak üzere odamıza alınan VİP hizmet aracı Şuan ki mevcut başkan tarafından satılmıştır. Satılan hizmet binası ve hizmet aracı kimsenin babasının malı değil. Odaya kayıtlı tüm üyelerimizin Alınteri ve emeği ile alınmıştır" dedi