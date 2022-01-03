FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahsın adreslerini tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler sabit hatlardan ardışık arandığını tespit ettiği 4 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bir başka adreste ise hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlıyı ve beraberinde bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkartılan 4 şüpheli şahıs serbest bırakılırken hapis cezası ile aranan 1 FETÖ sanığı ve beraberindeki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.