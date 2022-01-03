FETÖ’nün belediyeler imamı CHP’li belediyeyi böyle hortumlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan geçtiğimiz Salı günü yapılan operasyonla yeniden gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında aralarında Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Aralarında Karaarslan'ın ve baldızı Çiğdem Şanlı'nın da olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın ise halen firarda olduğu öğrenildi.

BELEDİYE ÇALIŞANI ANLATTI

Savcılığın yürüttüğü soruşturmaya CHP'li Avcılar Belediyesi'nde görevli şüpheli G. S.'nin ifadesi damga vururken, Karaarslan'ın Avcılar Belediyesi'ni nasıl hortumladığı gün yüzüne çıktı. G.S. ifadesinde, gelirlerin arttırılması, danışmanlık hizmet alım işi gibi muğlak ve temel idari faaliyetlerden sayılabilecek konularda ihaleyle dışardan destek alınmasının yanlış olduğunu sıklıkla dönemin Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Belediye başkan yardımcılarına söylediklerini anlattı.

DAVET EDİLECEK FİRMALARI BENLİ VE YARDIMCILARI BELİRLEDİ

Belediyede görevli personel olarak kendilerinin, 'Belediyenin gelirlerini arttıramıyor muyuz ki dışarıdan destek alıyoruz' şeklinde itirazlarda bulunduklarını kaydeden G.S. ifadesinde şöyle devam etti: " Ancak buna rağmen eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ile Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve diğer belediye başkan yardımcılarının ısrarlarıyla bu ihaleler gerçekleştirildi. İhalelere davet edilecek firmalar da yine bu üst düzey yetkililer tarafından belirlendi."

İHALE KOMİSYONU GÖZ YUMDU

Soruşturmadaki bir diğer ayrıntı ise, Avcılar Belediyesinin açacağı ihalelerde bedel belirlenirken, fiyat tekliflerinin yalnızca FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile iltisaklı firmalardan toplanması oldu. Tespitlere göre; birbiriyle bağlantılı şirketler olduğu basit araştırmayla dahi anlaşılabilecek firmaların normalde aynı ihaleye katılmaları mümkün olmamasına rağmen, Avcılar Belediyesi ihale komisyonu tarafından bu duruma göz yumuldu.

KİK İNCELER DİYE İHALE KAYIT NUMARASINI DEĞİŞTİRDİLER

Şüphelilerin, Karaarslan'la bağlantılı şirketlerin aldığı ihalelere itiraz edilmesi üzerine ise ihale dosyasının, Kamu İhale Kurumu'nca (KİK) inceleme alınma ihtimaline karşı da eylem planı oluşturdukları saptandı. Paniğe kapılan 'Erkan Karaarslan İhale Suç Örgütü' üyeleri ve belediye personelinin, ihaleyi tamamen iptal ederek, devam eden süreçte farklı ihale kayıt numarası üzerinden ihaleyi tekrarladıkları da tespit edildi.