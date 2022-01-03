Kötü yönetiminin faturasını bürokratlara kesti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yeni yılın ilk haftası kadro operasyonu için düğmeye basıldı. Soyer kötü yönetiminin faturasını bürokratlarına kesti. Soyer, ilk değişikliği genel sekreter yardımcıları düzeyinde yaptı. Belediyede çok uzun yıllardır görev yapan son olarak Harmandalı Çöp Depolama alanında hayata geçirdiği biogaz tesisinde üretilen elektrik sayesinde belediye kasasına yıllık 150 milyon liranın üzerinde kaynak aktarılmasını sağlayan Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran'la yolları ayırma kararı aldı. Devran'la birebir görüştüğü öğrenilen Soyer'in Yıldız Devran'ın emekliliğini istediği, bu göreve bir süre önce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Şükran Nurlu'yu getirmeyi planladığı öne sürüldü. Devran, belediyede katı atık, çevre, zabıta ve itfaiye gibi daire başkanlıklarını yönetiyordu. Çok kısa bir süre (2 gün) Muğla'da çevre il müdürlüğü yapan Nurlu ise geçtiğimiz yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişti.

ÇANKAYALI ATAK DA GİTTİ

Başkan Soyer'in belediyedeki ikinci en üst düzey değişiklik kararı ise Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak'a yönelik oldu. Belediyenin, fen işleri, raylı sistemler, ulaşım, etüt ve projeler gibi teknik birimlerinin ve daire başkanlıklarını yöneten Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile birlikte 2015'te Ankara Çankaya Belediyesinden gelmişti. Atak, önce Konak Belediyesinde başkan yardımcısı olarak başlamış daha sonra Büyükşehir'e transfer olmuştu. Atak son zamanlarda yüz milyonlarca lira harcanmış olmasına rağmen bu güne kadar bir türlü hayata geçirilemeyen Tam Adaptif Trafik Yönetim ve Denetim Sisteminin Kurulumu ve çalıştırılması konusunda kamuoyunda ve basında ağır eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Atak'ın yerine ise Fen İşleri Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz'ın getirilmesi bekleniyor.

EŞİ OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESMİŞTİ

Başkan Soyer'in belediyedeki değişim rüzgarından ESHOT Genel Müdürlüğü de nasibini aldı. Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya görevinden alındı. Emekliliğe sevk edilen Akkaya'nın yerine Genel Sekreter Yardımcısı Atak'ın düşünüldüğü sızan bilgiler arasında yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda Akkaya, eşinin kendisine yol vermeyen bir ESHOT otobüsünün önünü kesip şoförü azarlayan görüntüsü ile gündeme gelmiş, Akkaya şoförün olay sonrası karısından özür dilediğini belirtip olayın kapandığını açıklamıştı. Yaşananlar sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

DAİRE BAŞKANLARI DA TOPUN AĞZINDA

Soyer'in değişiklik listesinde iki genel sekreter yardımcısıyla birlikte 5'in üzerinde daire başkanı da bulunuyor. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Funda Erkal Öztürk, Park Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı, Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel gibi isimlerin görevden alınması bekleniyor. Yaygel Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak gibi yüzmilyonlarca lira para harcanmış olmasına rağmen bu güne kadar bir türlü hayata geçirilemeyen Tam Adaptif Trafik Yönetim ve Denetim Sisteminin de sorumlusu idi. 2015 yılında ihalesi yapılan proje 2 yılda hayata geçirilmesi gerekirken aradan geçen 7 yılı aşkın sürede bir türlü devreye alınamamıştı.

ETÜD PROJE DAİRE BAŞKANI DA GİTTİ

Soyer, daire başkanlıkları düzeyinde ilk işlemi Etüt Proje Daire Başkanı Ertan Dikmen'i görevden alarak yaptı. Dikmen'in yerine ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Daire Başkanı Vahyettin Akyol'u atadı. Öte yandan Soyer'in değişikliklere ilişkin görüşmelerinin sürdüğü önümüzdeki günlerde başta İZSU olmak üzere belediyenin diğer birimlerinde yeni bir takım değişikliklere de gidebileceği sızan bilgiler arasında yer aldı.