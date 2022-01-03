MSB duyurdu! 7’nci dönem bedelli erlerin yemin töreni icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7'nci dönem bedelli erlerin yemin töreninin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı birlikleri tarafından 7'nci dönem bedelli erlerin yemin töreni icra edildi" denildi.