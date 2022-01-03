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Giriş Tarihi: 3.1.2022 19:15

MSB duyurdu! 7’nci dönem bedelli erlerin yemin töreni icra edildi

MSB duyurdu! 7’nci dönem bedelli erlerin yemin töreni icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 7’nci dönem bedelli erlerin yemin töreninin icra edildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7'nci dönem bedelli erlerin yemin töreninin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı birlikleri tarafından 7'nci dönem bedelli erlerin yemin töreni icra edildi" denildi.

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MSB duyurdu! 7’nci dönem bedelli erlerin yemin töreni icra edildi
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