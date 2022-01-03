Muhittin Böcek’in sürgün ettiği tiyatrocudan sitem: “Yöneticiler bizi görmemiş”

2019'daki Türkiye yerel seçimleri sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimi CHP'ye geçmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibi göreve geldikten hemen sonra Antalya Büyükşehir Tiyatrosu (AŞT) Genel Sanat Yönetmeni, sinema oyuncusu Mehmet Özgür'ü görevden almakla kalmamış birçok tiyatro oyuncusunu da işten çıkarmıştı. Mehmet Özgür'ün yerine ise Gökhan Avkıran getirilmişti.

MAHKEME KARARI İLE GÖREVİNE DÖNDÜ!

Mehmet Özgür ise yerel mahkemede göreve iade davası açmıştı. Özgür, göreve iade davasını da kazanmıştı. Genel Sanat Yönetmenliği görevine mahkeme kararıyla dönmesinin ardından geçtiğimiz günlerde ise Mehmet Özgür'ün tekrar aynı göreve atanmasını Başkan Böcek'in imzalı yazıyla resmiyet kazandı.

BÖCEK GERİ GETİRDİĞİ EKİBİ SÜRGÜNE GÖNDERDİ

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün görevine yeniden atanması sonrasında Başkan Böcek'in 2 yıl önce daha önceki belediye başkanı tarafından ilçelere gönderilen ama Böcek tarafından Antalya Şehir Tiyatrosu'ndaki görevlerine iade edilen Seyfi Satmaz, Ali Mete Orhan, Mustafa Özgür Dokuyucu, Saadet Yıldırım, Fatih Alnıak ve Nuri Türker Altın ise belediyenin farklı bölümlerine gönderilmesi şaşırttı. Böcek'in kendi getirdiği tiyatro ekibini sürgüne göndermesi sonrasında ise tepki de gecikmedi.

TİYATRO OYUNCUSUNDAN BAŞKAN BÖCEK'E SİTEM: "ARKADAŞLARIM BUNU HAK ETMEDİLER"



Böcek tarafından Antalya Şehir Tiyatroları'ndan sürgün edilen oyunculardan Seyfi Satmaz, Antalya Şehir Tiyatroları'nda yaşanan bu duruma tepkisini sosyal medya hesabından dile getirerek, "Arkadaşlarım bunu hak etmediler" dedi. Altı oyuncudan biri olan Seyfi Satmaz, Başkan Böcek'e sitem ederek şunları söyledi: "Değerli dostlar, arkadaşlarım, hepiniz arıyorsunuz, soruyorsunuz, ama inanın bizler de bu süreci hayret ve üzüntüyle izliyoruz. Bizlerin Şehir Tiyatromuza 25 yıllık hizmeti var ve benim birçok arkadaşım maalesef geçen dönem işten atıldı. Bizler Gündoğmuş, Gazipaşa, Manavgat'a cenaze hizmetlerine sürüldük. Bizi süren haksızlık yapanlara karşı mücadelemizi verdik. Ve başkanımız Sayın Muhittin Böcek tarafından iade-i itibarimiz verildi, yuvamıza, tiyatromuza döndük. Geldiğimiz günden itibaren alnımız ak, başımız dik çalıştık, ürettik, köy köy, ilçe ilçe oyunlar oynadık. Pandemiye rağmen on binlerce seyirciye ulaştık. Ödüller aldık, gururlandık, kimseyi kırmadık, ama tiyatromuzda tek bir zarar olmasın diye tartıştık, en iyisini yapmak için mücadele verdik."

"BİZLERİ DE GÖREMEMİŞLER"



Satmaz sözlerine şöyle devam etti: "Kendi içimizden oyunlar çıkardık ve kapalı gişe oynadık. Bir ay önceden biletlerimiz satıldı, bazı günler seyircimizi kapılardan döndürdük. Ama hep bekledik, değerli yöneticilerimizi bizim heyecanımıza ortak olmaya hep bekledik. Kimi sağ olsun geldi, kimi hiç uğramadı bu coşkuyu heyecanı paylaşmaya, ama görüyoruz ki o gelemeyenler, göremeyenler bizleri de görememişler. Sürgünden döndürülen arkadaşlarım, ben ve 5 kişi farklı birimlere maalesef gönderildik. Bu sebepsiz görevlendirilmeleri ne ben, ne de çalışkan, işini başarıyla yapan arkadaşlarım hak etmediler. Tiyatromuzu aile tiyatrosuna çevirenlerle, kamu zararı yapanlarla, tiyatroda siyaset yapanlarla, evrakta usulsüzlük yapanlarla, beddua edenlerle değil, size dua edenlerle beraber olun. Sağlıcakla kalın, Atatürk'le kalın."