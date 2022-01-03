PKK elebaşı Duran Kalkan’ın ’dostlarımız’ ifadesine tepki: PKK kimi dost hanesi içine koyuyor?

PKK elebaşı Kalkan'ın, CHP, İYİ Parti, HDP, Deva Partisi'ni dost hanesi; AK Parti ve MHP'yi düşman hanesi içine koyduğunu hatırlatan Aydemir, CHP'nin ısrarla, "Dostlarımızla iktidara geleceğiz" vurgusunu yaptığını aktardı. İbrahim Aydemir, şunları kaydetti:

CHP'YE TEPKİ

"CHP, dost kavramının içerisinde sadece HDP ve İYİ Parti'yi değil, açıkça PKK'yı kastediyor. Bakın PKK'lılar aynen bunu söylüyor. Kaldı ki zaten bunların ortak düşmanı var. CHP'nin kodlarında bir değişiklik yok. Evlatlarımızın dini eğitimden geçmesi, CHP'nin zoruna gidiyor. Kimse CHP'nin 'Helalleşelim' demesine inanmasın. CHP iktidar olursa aynen bıraktığı yerden devam edecektir. Yine inanç hürriyetinin önüne engeller koyacaktır. Yine evlatlarımızın, eğitim, dini tedris görmesini mutlaka engellemek için elinden geleni yapacaktır. Zaten bunu kendileri ifade ediyorlar."