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Giriş Tarihi: 3.1.2022 21:45

Serviste yer vermeme kavgasında arkadaşının boğazını keserek öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Serviste yer vermeme kavgasında arkadaşının boğazını keserek öldürdü

Konya’da bir döküm fabrikasında Afgan işçiler arasında işçi sevisinde yer vermeme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Özkafa Sokak üzerinde bulunun bir döküm fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre fabrikada çalışan Afgan işçiler arasında işçi servisinde yer vermeme meselesi nedeniyle kavga husumete dönüştü. Taraflar arasında başlayan tartışma bu akşam bıçaklı kavgaya dönüştü. İsminin Faruk olduğu öğrenilen işçi, şüpheli vatandaşı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay yerinden kaçan şüpheli ve bir arkadaşı kent merkezinde polisin operasyonu sonucu yakalandı.

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Serviste yer vermeme kavgasında arkadaşının boğazını keserek öldürdü
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