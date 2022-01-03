Son dakika haberi... HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 40 dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.
Son dakika haberi... Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 40 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı.
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Son dakika: 40 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı! Aralarında Pervin Buldan da var