Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar… Memur ve emekliye ek zam müjdesi

"KÜRESEL İHRACATTAN İLK KEZ YÜZDE 1'DEN FAZLA PAY ALDIK"

Daha bugün ihracat rakamlarını açıkladık. Geçen yıl Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini sürdürdü. 225 milar dolarlık ihcaratla küresel ihracattan ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık.

Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha fazla ileri seviyeye çıkarmak için gündemimizde çok daha fazla plan ve proje var. Önümüzdeki yıl bu vakitler milletimize çok daha güzel müjdeler vermeyi ümit ediyoruz.

"TURİZMDE 24 MİLYAR DOLARI AŞAN GELİR SAĞLADIK"

Salgının turizm sektöründe açtığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için verdiğimiz desteklerin karşılığını gördüğümüz bir yılı geride bıraktık. 29 milyon turist ve 24 milyar doları aşan gelir sağladık. Ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük artış oldu.