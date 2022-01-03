Ülkemizde son 15 yılda bilime verilen değer yadsınamaz

İLİM Yayma Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan
'ın ABD
'deki akademik kariyerini bırakıp Türkiye
dönerek bilimsel çalışmalarını Van
'da kurduğu laboratuvarda devam ettirmesiyle örnek gösterdiği Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'a 2018'de TÜBİTAK Bilim Ödülü, 2019'da da Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorisinde İlim Yayma Ödülü verildi. Zahmakıran başarılarla dolu hikâyesini SABAH'a anlattı: Şu an Bartın Üniversitesi
rektör yardımcısıyım. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi
Nanobiyo teknoloji bölümünde de öğretim üyesiyim. ABD'de çok şey öğrendim ama eğer yurda dönmemiş olsaydım kendimi ülkeme ihanet etmiş olarak düşünürdüm. Devletimin bursları ile okudum. Her defasında 'İnsan ABD'den çıkıp neden Van'a gelir?' diye soruyor ve şaşırıyorlar. Bunda şaşılacak bir durum yok. Ben olması gerekeni yaptım ve ülkeme döndüm. Bu devlet beni okuttu tabii ki devletime hizmet edeceğim. Ülkemin başarılarıyla gurur duyuyorum.
Ne olursa olsun ülkemize gelip elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bilimsel ukalalık yapanlar, her şeye üstten bakan insanlar var ne yazık ki. Yapılan her şeyi eleştirip reddediyorlar. İnsanların artık şunu yadsımadan kabul etmeleri gerekiyor. Son 15 yılda Türkiye'de bilime verilen değer yadsınamaz. Turkovac aşısı bilimsel alandaki başarımızın en büyük örneği. Daha önce de yurt dışındaki bilim insanlarına 'Ülkenize dönün' çağrısında bulunmuştum. Bu çağrımı yineliyorum. Bilimsel çalışmalara verilen desteklere o kadar haksız eleştiriler var ki. Teknofest'i küçümsemeye, itibarsızlaştırmaya çalışanları anlamıyorum. 81 ilin en ücra köylerinden gelen çocuklar Teknofest'te ülkesinin ürettiği teknolojileri bizzat görme imkanına sahip oluyor. Teknofest bir vizyondur. Çocukların bilime yönelmelerine yardımcı oluyor. Son yıllarda bilime çok güzel destekler veriliyor. Yeterli mi, tabii ki değil ama yapılan ve şu ana kadar atılan adımlar ilerde atılacak adımların teminatıdır. Türkiye savunma sanayi anlamında da dünyada söz sahibi ülkelerden biri. İlk 5 ülkeden biriyiz. İnşallah Rabbim yapılan çalışmaların devamlılığını sağlar.