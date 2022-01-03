Yaban hayvanları unutulmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için tüm illerde çalışma başlattı. Ekipler, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 14 günde 66 bin 840 kilo yonca ve saman bıraktı.
Çetin geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, " Sürdürülebilir bir yaban hayatı için ekiplerimiz elverişsiz iklim koşullarına rağmen canla başla mücadele etmektedir. Şuan Türkiye'nin bir çok ilinde ekiplerimiz gece gündüz demeden yemleme çalışmalarına devam etmekte. Yemleme çalışmalarıyla özellikle yem bulmakta zorlanan yırtıcı yabani hayvanların yerleşim yerlerinden uzak durmasını sağlıyoruz. Ekip arkadaşlarımız şuana kadar 66 bin 840 kilo yonca, buğday ve pazar artıklarını yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya bıraktı. Sezon sonuna kadar hedefimiz 2000 ton yonca ve buğdayı yaban hayvanlarına ulaştırmak" dedi.