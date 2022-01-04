SON DAKİKA: FETÖ’ye 2.dalga operasyonu: Gözaltılar var...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Adliye ve Cezaevi Yapılanması'na 2.Dalga operasyon düzenledi.

Örgütün sözde Mahrem İmamları tarafından ankesör ve büfe telefonlarından örgütsel iletişim modeline uygun şekilde periyodik ve ardışık arama kayıtları bulunan 2'si aktif Zabıt Katibi, 8'i aktif Gardiyan, 1'i aktif İcra Müdür Yardımcısı ve 1'i aktif Bilgisayar İşletmeni olan toplam 12 aktif adliye ve cezaevi çalışanı ile 4'ü daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş toplam 16 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Adliye ve Cezaevi Yapılanması'na yönelik 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1.Dalga operasyonun 2.Dalga baskını olan operasyonda; İstanbul, Tokat, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri ve Bursa'da 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

BİR OPERASYON DA MAHREM İMAMLARA

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında 65'i ihraç kamu görevlisi, 34'ü özel sektör çalışanı 99 'mahrem imam' şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 55'i yakalandı.