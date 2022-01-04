AK Parti Hatay Vekili Hüseyin Yayman: CHP milletle kavgalı

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber kanalında Erkan Tan ile Sabah Ajansı programının canlı yayın konuğu oldu. Hüseyin Yayman, "CHP bu milletin diniyle, değerleriyle ve tarihiyle kavgalı. Bundan da öte milletle kavgalı. CHP Atatürk'ün çizdiği noktadan çok uzakta. CHP'nin Hakkari'de, Diyarbakır'da oyu yüzde 1. Bu parti nasıl Türkiye partisi olacak?" diyerek ana muhalefet partisini eleştirdi.

"NASIL TÜRKİYE PARTİSİ OLACAK"

Hatay Milletvekili Yayman programda yaptığı açıklamada; "Türkiye'de her şey olursunuz, ama rezil olmazsınız. Akdeniz'de bir problem olur İsrail'in, Ege'de bir tartışma olur, Yunanistan'ın tezini savunurlar. Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı Türk askerinin Afrin'de ne işi var demedi mi? CHP'nin bu tavrı karşısında millet bir fatura kesiyor. CHP'nin oyunun artmaması bunun göstergesidir. CHP eğer mevcut siyasetini sürdürerek oyunu 24'ün üzerine çıkarırsa diplomalarımı yakacağım. Bu millet 70 yıldır CHP'yi iktidara getirmediyse bugün de getirmezler. CHP insanların diniyle, diyanetiyle dalga geçiyor. Okul öncesi eğitimle ilgili kim bir adım atarsa Allah razı olsun. Milli Eğitim Bakanlığı mı olur, diyanet mi olur kim olursa olsun. CHP bu milletin diniyle, değerleriyle ve tarihiyle kavgalı. Bundan da öte milletle kavgalı. CHP Atatürk'ün çizdiği noktadan çok uzakta. CHP'nin Hakkari'de, Diyarbakır'da oyu yüzde 1. Bu parti nasıl Türkiye partisi olacak." dedi.

HİZMET YAPILDIĞINDA ÜZÜLENLER VAR

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: "Siz Çanakkale'ye köprü, Mersin'e nükleer santral yapıldığında seviniyor musunuz, üzülüyor musunuz? Biz bunlara seviniyoruz, ama üzülenler var. Ben bir çağrıda bulunuyorum. Algı operasyonlarıyla Türkiye öldü diyenler var. Bunlar Özal güzel işler yaptı, üzüldüler. Erbakan güzel işler yaptı darbe planladılar. Şimdi de Cumhurbaşkanımız iş yapınca üzülüyorlar. Hatay'da iş insanları yatırım yapacak alan bulamıyor. Biz hizmet yapınca bu sizin göreviniz, AK Parti ne yaptı ki diyor. Yerli otomobil ile dalga geçtiler. Bu millet arif bir millettir. Bu millet ile her türlü hayırlı işe CHP'nin karşı çıktığını biliyor" diye konuştu.

"TEK AMACI ERDOĞAN'IN GİTMESİ"

Yayman şöyle devam etti: "Lütfü Savaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu. 'CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığında büyük güçlerin sözü geçer' dedi. Bu CHP'nin adaylık meselesi Anadolu lafıyla bu hamur daha çok su kaldırır. Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor, Ama Meral Akşener buna karşı çıkıyor ve İmamoğlu'nun aday olmasını istiyor. Derin güçler de Mansur Yavaş'ın adaylığını öne sürüyor. Bunların amacı Türkiye'yi yönetmek değil, refahı büyütmek değil. Bunların tek amacı Tayyip Erdoğan gitsin. Muhalefet sürekli erken seçim diyor. Birkez daha söylüyoruz seçim 2023'te olacak. Sen seçim seçim diyorsun da 2019'da yerel seçim oldu. Ne oldu o seçimde. Bu seçimde Millet İttifakı yüzde 55 oy mu aldı? Cumhur İttifakı %52, Millet İttifakı %48 oy aldı."

TEK BİR HİZMETİ YOK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı eleştiren Hüseyin Yayman sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hatay halkının hayrına 1 çivi çakmamış, herhangi bir hizmeti yoktur, bir eser ortaya koyamamıştır. Kendisi Hatay halkının yararına 1 hizmet yapsın, çıkıp kendisini AHaber'de anlatalım ama hizmeti yok."