Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna suçunu işlediği belirlenen 8 kişiye yönelik bugün Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 8 kili yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında, 8 adet akıllı cep telefonu ve 8 adet sim kart ele geçirildi.

Bitlis merkezli 4 İlde terör operasyonu | Video

Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılarının talimatıyla muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.