CHP’li Özgür Özel ’Ortaçağ zihniyeti’ demişti! Bakan Pakdemirli’den de tepki geldi: “Bu zihniyetle helalleşme olmaz!”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini ifade etmişti.

Özgür Özel şunları söylemişti: "Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

BAŞKAN ERDOĞAN: "BRE GAFİL! ASIL ÇAĞ DIŞI SENSİN! SENİN ZİHNİYETİN!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Ortaçağ zihniyeti" ifadelerini kullanan CHP'li Özgür Özel'e şu şekilde tepki gösterdi: "Diyanet İşleri Başkanılığımızın okul öncesi evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş çağ dışıymış. Bre gafil! Asıl çağ dışı sensin! Senin zihniyetin. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan, orta çağ karanlığında asıl debelenen, asıl senin gibi marjinal at gözlükleriyle bakanlardır (…)."



BAKAN PAKDEMİRLİ: "BU ZİHNİYETLE HELALLEŞME OLMAZ"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, CHP'li Özgür Özel'in "Ortaçağ zihniyeti" ifadelerine sosyal medyadan tepki göstererek, "Özgür Özel'in çağdışı dediği manevi değerlerimiz, inançlarımız… Milletin çocuklarını yüce Kur'an-ı Kerim ile buluşturan bir hayır girişimine yönelik kabul edilemez ifadeler, inanan insanlarımızı rencide etmiştir. Açık bir şekilde söylüyorum, bu zihniyetle helalleşme olmaz" dedi.

NELER OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış Ortaçağ zihniyeti ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada okul öncesi dini eğitimde neler öğretildiğini şöyle açıklamıştı: "Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz."

Erbaş'ın eşi Seher Erbaş 4-6 yaş Kur'an kurslarında neler öğretildiğini sosyal medyadan açıklayarak "4-6 Yaş Kuran Kurslarımıza devam eden çocuklarımız dua, şükür, merhamet, iyilik, sevgi, paylaşma, sorumluluk, doğruluk, vatan, bayrak gibi kavramları zihin ve duygu gelişimlerine uygun yöntemlerle öğreniyorlar. Emeği geçen herkesten Allah (cc) razı olsun" demişti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur'an kursunun görüntülerini paylaşarak CHP'li Özgür Özel'in "ortaçağ zihniyeti" ifadesini çürütmüştü. Erbaş eşi Seher Erbaş ile Kur'an kursu ziyaretinin görüntülerini paylaşarak sosyal medya hesabından, "Çocuklarımız, küçük yaşlardan itibaren Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlığa emrettiği iyiliklerle donatılmalı" demişti.



Erbaş ayrıca paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mescid-i Nebevî'yi inşa ettikten sonra içinde bir suffe yapmıştır. Mektep. İşte cami burada suffede burada! Mektep hemen yan yana. Kur'an kurslarımız suffenin varisleridir, suffenin şubeleridir. O suffede kimler yetişmiş. Hz. Ali'ler, Hz. Ömer'ler, Hz. Fatıma'lar, Hz. Zeynep'ler, Hz. Aişeler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaaz ettiği emrettiği iyiliklerle donatılmalı. İşte bunu küçük yaşlarında çocuklarımıza vermek zorundayız."

"KUR'AN KURSLARI ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ DEĞİL EN MODERN EĞİTİM HİZMETİ VERİLEN ALANLAR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise Erbaş'ın paylaştığı 4-6 yaş Kur'an kurslarının görsellerinin yer aldığı videosunu alıntılayarak sosyal medya hesabından şu yorumda bulunmuştu: "Kur'an Kursları ortaçağ zihniyeti değil en modern eğitim hizmeti verilen alanlar."