Dışişlerinden Yunanistan’a sert tepki: Gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Ruth Sherman ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna ve Balkanlar'daki durumun yanı sıra Türkiye'yi de şikâyet etmeyi ihmal etmedi. Dışişleri Dendias'ın bu tutumuna tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.

"KENDİNE GÜVENEN ÜLKELER BU TÜR DAVRANIŞLAR SERGİLEMEZ"

Dendias'ın bu hezeyanları, Yunanistan'ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.

"YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRICI EYLEMLERİNİ DEVAM ETTİRMEKTEDİR"

Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege'de hem de Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.

"GERÇEK DIŞI BİR ALGI YARATMAYA ÇALIŞMASINI REDDEDİYORUZ"

Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.

"ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA SAYGI GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Yunanistan'ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz."

Yunan Bakan Nikos Dendias'ı kimse ciddiye almıyor