Haberler Gündem Haberleri Emniyet, şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez”
Giriş Tarihi: 4.1.2022 18:04 Son Güncelleme: 4.1.2022 18:28

Emniyet, şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Emniyet, şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez”

İzmir Adliyesi önünde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'i anmak için Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emniyet, şehit Fethi Sekin’in fotoğraf karelerinin yer aldığı bir video paylaşarak “Şehitler Ölmez” dedi

Türkiye, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i anıyor. Kahramanlığıyla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin şehadetinin 5. yılında sosyal medyada da anma mesajlarıyla yad ediliyor.

Emniyet, Şehit Fethi Sekin'i fotoğraf kareleriyle andı: "Şehitler Ölmez"

"BEN FETHİ SEKİN… ŞİMDİ BİR KEZ DAHA DUYSUN HAİNLER, BÖLMEK Mİ BİZİ? NE HADDİNİZE!"

Emniyet Genel Müdürlüğü ise şehit polis memuru Fethi Sekin'in fotoğraflarının yer aldığı bir videoyu sosyal medyada paylaşarak şehit Fethi Sekin'i andı. Emniyet anma mesajında sosyal medyadan şunları söyledi: "Ben Fethi Sekin… Şimdi bir kez daha duysun hainler, bölmek mi bizi? Ne haddinize!" Gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehidimiz #FethiSekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitler Ölmez."

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Emniyet, şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez”
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