Türkiye, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i anıyor. Kahramanlığıyla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin şehadetinin 5. yılında sosyal medyada da anma mesajlarıyla yad ediliyor.

Emniyet, Şehit Fethi Sekin'i fotoğraf kareleriyle andı: "Şehitler Ölmez"

"BEN FETHİ SEKİN… ŞİMDİ BİR KEZ DAHA DUYSUN HAİNLER, BÖLMEK Mİ BİZİ? NE HADDİNİZE!"

Emniyet Genel Müdürlüğü ise şehit polis memuru Fethi Sekin'in fotoğraflarının yer aldığı bir videoyu sosyal medyada paylaşarak şehit Fethi Sekin'i andı. Emniyet anma mesajında sosyal medyadan şunları söyledi: "Ben Fethi Sekin… Şimdi bir kez daha duysun hainler, bölmek mi bizi? Ne haddinize!" Gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehidimiz #FethiSekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitler Ölmez."