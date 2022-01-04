Evlat nöbetindeki anne Demir: Oğlumu dağda sakat ettiler

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır
'a gelen ailelerin HDP
il binası önünde başlattığı oturma eylemi 855'inci gününde de sürüyor. Diyarbakır'da oğlu 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "Aziz'in annesiyim, 3 yıldır buradayız, HDP ciğerimizi koparıp götürdü, bir daha da ses çıkmadı. Oğlumu orada sakat ettiler, oğlum hastanedeyken beni aradı, sakat olduğunu söyleyerek 'gelin beni götürün' dedi. Bu HDP bize zulüm yapıyor, çocuklarımızı götürmüş açıklama da yapmıyor, onları serbest bırakmıyor. Devletimiz güçlü bir devlettir, size kucak açıyor, arkadaşlarınıza söyleyip hep beraber gelin. Orası sizin yeriniz değil, dağ, taş ve mağarada ne işiniz var" dedi.