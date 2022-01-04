Göksu biten projeleri duyurdu: Çok çalıştık, her şeyi sizin için yaptık

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 2021 yılında belediyenin neler yaptığını sosyal medya hesabından tek tek açıkladı. Göksu sosyal medya hesabından şu cümlelerle biten projeleri ve yapılanları duyurdu: Geride bıraktığımız yılda Esenler'de her şeyi sizler için yaptık. Biz varız sizin için buradayız.





"ÇOK ÇALIŞTIK HER ŞEYİ SİZİN İÇİN YAPTIK"



Esenler Belediyesi'nin geçen yıl yaptıkları ve biten projeler ise videoyla tek tek açıklanarak şunlar belirtildi: "35 bin ton asfalt döktük, 1 milyon ağaç ve çiçek ektik, 210 bin 958 çağrıya cevap verdik, 61 bin 575 ailenin ihtiyaçlarını karşıladık, 1213 etkinlik ile 182 bin 339 gencimize ulaştık, 2380 hemşehrimizi işe yerleştirdik, 14 bin 600 ton çöp topladık, 2343 etkinlik ile 96.204.726 kişiye ulaştık, esen bebe ile 2000 annenin yüzünü güldürdük, 15 Temmuz Spor Kompleksi'ni inşa ettik, Esenler Gençlik Merkezi'ni yaptık, 3695 konut dönüştürdük, Tuna Mahallesi Polis Karakolu'nu inşa ettik, Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'ni yaptık, Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nı inşa ettik, Oruç Reis Albayrak Spor Salonu'nu yaptık, çok çalıştık her şeyi sizin için yaptık!"