İBB, milli tenisçinin antrenör babasını işten çıkardı

Silivrili Milli Tenisçi İrem Kurt
'un babası, İBB
Spor A.Ş. personeli Özgür Kurt
önce mobbinge uğradı, ardından da işten çıkarıldı. Müjdat Gürsu Spor Tesisleri
'nde görev yapan Özgür Kurt, "Türkiye Futbol Federasyonu Grossroots C Antrenör Belgesi" sahibi olmasına rağmen Genel Müdür Renay Onur
tarafından temizlik personeli olmaya zorlandı. Kurt, 'Temizlik personeli' olmayı kabul etmeyince İBB Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur ve İnsan Kaynakları Müdürü Duygu Demirbaş
imzası ile işten çıkarıldığı kendisine tebliğ edildi.
Kurt, çalışmakta olduğu Müjdat Gürsu Spor Tesisleri'nde bulunan tenis kortunda mesai saatleri dışında milli tenisçi olan kızı İrem Kurt ile birlikte antrenman yapıyordu. Spor A.Ş. Genel Müdürü Onur mobbing iddialarını reddederek pozisyonun kaldırılması nedeniyle antrenör ve personel kadrosundaki çalışanlara temizlik personeli pozisyonu teklif ettiklerini, kabul etmeyenlerin işten çıkarıldığını öne sürdü.