İBB soruşturmasında 8 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgüt üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alındığını açıklamasının ardından "İBB'de, çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor. Bak bak bak!" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana işten attığı 13 bin 312 kişinin yerine İBB iştiraklerini örgütlere teslim ettiği ortaya çıkmıştı. 455 PKK/KCK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP ile FETÖ terör örgütü üyelerini deşifre eden SABAH, farklı örgütlere üye olan ve İBB tarafından DGM'de yargılandıkları ve cezaevinde yattıkları görülmeyen yeni isimlere ulaşmış haberi manşetten duyurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine PKK terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan talimatıyla kurulan DİAYDER referansıyla, PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul Jandarma İl Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddia ve tespitler sonucunda özel teftiş başlattı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, soruşturma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık Sözcüsü Çataklı, açıklamasında şunlara yer verdi:



Bakanlık Sözcüsü Çataklı

"Henüz rapor tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik? Görevlendiren 5 mülkiye müfettişi var. 1 Hazine ve Maliye müfettişi var, bir tane MASAK uzamanı var bir tane de ticaret müfettişi var. 8 kişilik bir heyet var.Bunların olağan yetkileri çerçevesinde bilirkişi görevlendirme yetkileri de var. Dolayısıyla bir görevlendirilen arkadaşın adaylığıyla ilgili bir gündemi var. Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8.

İkincisi, bu görevlendirilen arkadaş daha önce de İBB'de teftiş ve soruşturmalarda bulunmuş ve birçok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş.

Ayrıca sadece o değil anayasal hakkı insanların, kamu görevlilerinin de birçok kurum kuruluşta yani sadece İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluşu değil, birçok bakanlıklarda seçim öncesi insanlar istifa ediyorlar, aday olurlar, seçilirler veya seçilemezler. Teftiş kuruluşunda da bu var.

Birçok siyasi partiden hemen hemen her siyasi partiden aday olup dönen arkadaş var. Hatta CHP'den olanlar da var. Dolayısıyla bunlar olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan olaylar. Biz yaptıkları işlere ve o işlerin sonuçlarına bakarız. Yapılan işlem hukuka uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var."

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