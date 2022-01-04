Karabük’te Türk Bayrağı’nı indirmeye çalışan kadın gözetim altına alındı

Olay, Karabük'te Ankara caddesinde bulunan bir börek ve pide üretimi yapan mağazada meydana geldi. Camda asılı olan Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışan kadın birkaç defa uğraşmasına rağmen başarılı olmadı. Mağaza çalışanları tarafından fark edilip müdahale edilince kadın elindeki kağıdı göstererek olay yerinden ayrıldı.

Şikayet üzerine araştırma yapan İl Emniyet Müdürlü'ğü ekipleri Ş.U isimli kadını gözetim altına aldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İlimiz Ankara Caddesi üzerinde bir iş yerinin tabelasında asılı bulunan Türk Bayrağı'nı aşağı doğru çekmek suretiyle almaya çalıştığı ancak eylemi gerçekleştiremeden bulunduğu yerden ayrıldığı şeklinde sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili olarak bahse konu eylemi gerçekleştiren şahsın psikolojik rahatsızlıkları olan Ş.U. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup gerekli işlemlere başlanılmıştır" denildi.