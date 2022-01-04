Konya merkezli FETÖ operasyonları: 11 şüpheli gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda ise örgütün sözde mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 yazılımcıyı yakalamak için Konya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.