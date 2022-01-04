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Giriş Tarihi: 4.1.2022 18:03

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş yıllarda Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüpheli, Şanlıurfa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Terörle Mücadele Ekipleri Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş yıllarda Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 Irak uyruklu şahıs, Şanlıurfa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Yakalanan şahısların arasında DEAŞ'ın sözde Musul Emirinin çocuklarının da bulunduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şahısların 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
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