Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Terörle Mücadele Ekipleri Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş yıllarda Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 Irak uyruklu şahıs, Şanlıurfa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Yakalanan şahısların arasında DEAŞ'ın sözde Musul Emirinin çocuklarının da bulunduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şahısların 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.