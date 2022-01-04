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Giriş Tarihi: 4.1.2022 23:58

Şanlıurfa’da gölete düşen çocuk öldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da gölete düşen çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gölete düşen 8 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.

Olay Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine bağlı kırsal Muncurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evlerinin yakınında bulunan küçük bir göletin yanında oynayan F.E isimli 8 yaşındaki küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek gölete düştü.

Küçük çocuğun gölete düştüğünü gören vatandaşlar hemen suya atlayarak çocuğu göletten çıkardı. F.E'yi Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen küçük çocuk burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.E'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da gölete düşen çocuk öldü
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