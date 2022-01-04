Haberler Gündem Haberleri Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum
Giriş Tarihi: 4.1.2022 22:59 Son Güncelleme: 4.1.2022 23:16

Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum

Şentop’tan Kılıçdaroğlu’na cevap: Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, limanların işletme hakkının 49 yıla çıkarılmasını öngören yasa teklifini geri çekmesi yolunda kendisine çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Şentop, "Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanı’ndan talep etmenin, Yüce Meclis’in ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur. Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"8 yıl SSK Genel Müdürlüğü, 8 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde geçmiş olmak üzere 19 yıl milletvekilliği, yaklaşık 3 yıl Grup Başkanvekilliği ve 11 yıldır Genel Başkanlık yapan bir kişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon çalışmaları tamamlanmış ve Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin kabul veya reddedilmesiyle ilgili olarak Anayasa'nın ve İçtüzüğün TBMM Başkanı'na herhangi bir müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum.

Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanı'ndan talep etmenin, Yüce Meclis'in ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur.

Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum. Kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarım."

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Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum
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