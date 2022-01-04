İki belediye başkanına göstermelik ceza

Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) yönetimi, Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya 'uyarı' cezası verdi. Yabancı düşmanlığı ve toplumu ayrıştırıcı açılamalarıyla gündeme gelen Tanju Özcan, başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle; Alim Karaca da bir kişiyle yaptığı küfürlü telefon görüşmesi ve nezaketsiz davranışları nedeniyle uyarı cezası talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında uyarı cezası verdi. CHP YDK, dün Genel Merkez'de toplandı. Toplantıda, Özcan ve Karaca'nın dosyaları da görüşüldü. Toplantıda, Özcan ile Karaca hakkında uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı. CHP'den yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03.01.2022 tarihli toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında 'uyarma cezası' verilmiştir" denildi.
"SIĞINMACI SEVERLER KINA YAKSIN!"
Bu arada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi'nin aldığı yabancı uyruklulara yönelik 100 bin TL'lik nikâh ve dolar kuru üzerinden su fiyatlandırması kararına Bölge İdare Mahkemesi
'nce yürütmeyi durdurma kararı verilmesiyle ilgili "Öncelikle sığınmacı severler kına yaksın. Bu yabancı sevenler, göçmen sevenler kına yaksın. Bolu İdare Mahkemesi
tarafından aldığımız kararın yürütmesi durduruldu. Biz bu kararları 'Artık bu misafirlik fazla uzadı, sığınmacılar geldikleri gibi ülkelerine geri gönderilmelidir' düşüncesiyle aldık. Biz bir çoban ateşi yaktık aslında" dedi. Mücadelesinin bitmediğini ileri süren Özcan, şöyle devam etti: "Benim mücadelem bitmedi. Ben diyorum ki 'Geldikleri gibi gidecekler' diyorum. Göçmen olsun, sığınmacı olsun, bunlara bakacak gücümüz kalmadı. Bunlarla paylaşacağımız ekmeğimiz kalmadı." Özcan yargının durdurma kararına karşı itiraz edeceklerini de söyledi.