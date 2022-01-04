Son dakika: İçişleri Bakanlığı paylaştı! 2021 yılında 1140 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖR OLAYLARI YÜZDE 53 AZALDI

Meydana gelen terör olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azalış gerçekleştiği belirtilirken, 19 bin 162 şehir, 124 bin 159 kırsal operasyonun düzenlendiği belirtildi.