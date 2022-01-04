Son dakika: Pendik’te doktoru darbeden sanık hakkında karar çıktı!

Pendik'te 17 Kasım 2021 tarihinde hastaneye gelen ve alkollü olduğu anlaşılan tutuklu sanık M.İ.'nin kolundaki damar yolunu çıkartan müşteki doktor Esma D.'ye arkadan saldırdığı ve müştekinin saçlarını eline doladığı ve müştekiyi 40 saniye boyunca darbettiği iddia edilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaysa M.İ. hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

DOKTORA SALDIRAN SANIK HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine müşteki Esma D. ve tutuklu sanık M.İ. katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.

ÇOK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşma yaptığı savunmasında tutuklu sanık M.İ., 'Ben de bir sağlık çalışanıyım. Bugüne kadar doktorlara saygısızlık dahi yapmadım. Ancak bu konu hakkında hata yaptığımı farkındayım ve müştekiden özür diliyorum. Çok pişmanım. Hiçbir şeyi kasti ve bilinçli şekilde yapmadım. Yaptığım eylemlerin hiçbirini hatırlamıyorum' diyerek beraatini talep etti.

'BENİ ELİNDEN ZOR KURTARDILAR'

Müşteki Esma D. ise duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını isteyerek 'O gün sanık bana arkadan saldırdı. 3 erkek şahıs dahi beni kurtaramadı. Saçlarıma yapışarak beni yere doğru çekti. Sonrasında araya girenler beni zor kurtardı. Benimse sanığa karşı hiçbir eylemim olmadı' dedi. Müşteki avukatı ise beyanında 'Müvekkilim bu olaydan dolayı zarar görmüştür. Sanıktan şikayetçiyiz' şeklinde konuştu.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada verilen savcılık mütalaasında sanığın müştekinin saçlarını eline dolayarak çekmek suretiyle adli raporda da belirtildiği üzere müştekide saç açılması oluştuğundan sanığın cezalandırılmasını ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak sanığın tahliye edilmesini talep etti.

1 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, duruşma sonu davayı karara bağlayarak sanığın sağlık çalışanına karşı 'Kasten yaralama' suçunu işlediğini belirterek 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek sanığın tahliyesine hükmetti.