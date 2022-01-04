Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Polis amcaları annesini yetiştirdi, Atlas bebek doğdu
Giriş Tarihi: 4.1.2022 07:36

Son dakika: Polis amcaları annesini yetiştirdi, Atlas bebek doğdu

Son dakika: Polis amcaları annesini yetiştirdi, Atlas bebek doğdu

Son dakika haberler: Doğum sancısı tutan eşi Ece’yi hastaneye götürmeye çalışan Mert Atalay trafiğe takılınca Yunus ekipleri devreye girdi. Siren çalarak yolu açan ekipler hamile kadını doğuma yetiştirdi

Son dakika haber: Sakarya Serdivan'da yaşayan Mert Atalay, aralık ayında doğum sancısı tutan eşi Ece Atalay'ı hastaneye götürmek için yola çıktı. Tıkanan yolda kalan Atalay, kavşakta bekleyen Yunus ekibinden yardım istedi. Yunus ekibi de Atalay'ın aracına eskortluk yaparak, eşini hastaneye yetiştirmesine yardımcı oldu.

Mert Atalay, 1 ay sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, Yunus ekibine teşekkür etti. Bebeklerine 'Atlas' ismini verdiklerini belirten Atalay, "Pazar günüydü, hava da güzeldi. İnsanlar kendilerini dışarı atmışlar, nasıl trafik. Evde tabi bir anda bizim durum söz konusu oldu. Hastaneye yetişeceğiz, o kavşakta denk geldik. Camı açtım, 'Durum ne beyefendi' dediniz. 'Yetişmeye çalışıyorum' dedim.

Sağ olsun, sağlı sollu yolu açtınız. Hastaneye o şekilde yetiştik" dedi. Mert Atalay, polislere "Allah razı olsun. O gün bizi hastaneye yetiştirdiğinizde sizi bulup teşekkür etmeyi aklıma koymuştum. Çünkü o gün benim için hayatımın çok önemli anlarıydı, bana yardımcı oldunuz. Size teşekkür ederim. Hayat, kurtarıcı oldunuz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Polis amcaları annesini yetiştirdi, Atlas bebek doğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA