Son dakika: Polis amcaları annesini yetiştirdi, Atlas bebek doğdu

Sağ olsun, sağlı sollu yolu açtınız. Hastaneye o şekilde yetiştik" dedi. Mert Atalay, polislere "Allah razı olsun. O gün bizi hastaneye yetiştirdiğinizde sizi bulup teşekkür etmeyi aklıma koymuştum. Çünkü o gün benim için hayatımın çok önemli anlarıydı, bana yardımcı oldunuz. Size teşekkür ederim. Hayat, kurtarıcı oldunuz" diye konuştu.