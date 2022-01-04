Tefeciler 60 taksiciyi hedef almış

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan 6 kişilik suç şebekesini tespit etti. Ekiplerin 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 6 ikamet, 1 iş yerine düzenlenen operasyonda S. S. E., O. Ç., A. U., A. C., A. B. ve K. T. isimli kişileri gözaltına aldı. Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı.



Ankara'nın Mamak İlçesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan işletme sahipleri tefecilik yaparken akaryakıt istasyonunda çalışan pompacılarında yardım ettiği öğrenildi. Akaryakıt istasyonuna gelen taksiciler, tefecilerden borç almak için işletmeye uğradıkları ortaya çıktı. Tefeciler, bin lira borç isteyen taksicilere bin lira verirken 100 lirayı masraf adı altında kesti. Ödemeyi günlük 40 lira aylık ise bin 200 lira şeklinde geri aldı. Taksicilerden kaza yapmaları ya da hastalanıp taksiye çıkamama durumunda bin liraya yüklü miktarda faiz işlettikleri ortaya çıktı. İşletme sahipleri yerinde olmadığında pompacıların taksicilerden ödemeyi tahsis etti. Tefeciler, 60 taksiciye tefe ile para verdiği öğrenildi.