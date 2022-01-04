Torbacı kuryeden evlere servis zehir

Tarabya'da gece saatlerinde devriye gezen bekçiler, hareketlerinden şüphelendiği bir moto kuryeyi durdurdu. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması temiz çıkan kurye Saffet E.'nin üst taramasını gerçekleştiren ekipler, şüphelinin ödeme işlemlerini gerçekleştirdiği POS cihazında bir terslik bulunduğunu fark etti. POS cihazını kontrol eden ekipler, içerisine zulalanmış 25 gram kokain buldu. Şüphelinin üzerinden çıkan bir telefon, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 948 lira ve uyuşturucu maddeye el konurken, şüpheli kurye ise gözaltına alındı.