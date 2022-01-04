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Giriş Tarihi: 4.1.2022 13:01

Torbacı kuryeden evlere servis zehir

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Torbacı kuryeden evlere servis zehir

İstanbul Sarıyer’de devriye gezen Gece Kartalları, şüphe üzerine durdukları bir kuryeyin üst taramasından geçirdi. Her yeri didik didik inceleyen bekçiler, kuryenin POS cihazına tam 25 gram uyuşturucu madde gizlediğini tespit etti. Şüpheli kurye Saffet E. gözaltına alındı.

Tarabya'da gece saatlerinde devriye gezen bekçiler, hareketlerinden şüphelendiği bir moto kuryeyi durdurdu. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması temiz çıkan kurye Saffet E.'nin üst taramasını gerçekleştiren ekipler, şüphelinin ödeme işlemlerini gerçekleştirdiği POS cihazında bir terslik bulunduğunu fark etti. POS cihazını kontrol eden ekipler, içerisine zulalanmış 25 gram kokain buldu. Şüphelinin üzerinden çıkan bir telefon, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 948 lira ve uyuşturucu maddeye el konurken, şüpheli kurye ise gözaltına alındı.

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Torbacı kuryeden evlere servis zehir
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