Turkovac’ın mucidine İbrahim Kalın’dan tebrik: “Hepimizin gururudur”

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın bilim ekibinin başında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Veteriner Hekim ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli yer alıyordu.

"TURKOVAC AŞISI HEPİMİZİN GURURUDUR"



Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da yerli aşı Turkovac'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ekibini sosyal medyadan tebrik edenlerden oldu. Kalın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Özdarendeli ile ekibi için şunları söyledi: "#Turkovac aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini cân-ı gönülden tebrik ediyorum. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve tüm insanlığa hizmet edecek olan Turkovac aşısı hepimizin gururudur. Başarılarınızın devamını diliyorum."

PROF. DR. AYKUT ÖZDARENDELİ KİMDİR?

Ankara'da 11 Nisan 1969 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Konya'nın Çumra ilçesinde, lise öğrenimimi Malatya lisesinde tamamladıktan sonra 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi girdi. 1991 yılında mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Samsun'da askerliğini tamamladı. 1993 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Viroloji programında doktoraya başladı ve 1997 yılında doktorasını tamamladı.

1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 1998-2001 yılları arasında Amerika'da Tennessee Üniversitesi'nde posdoktoral çalışmalar yaptı. 2004 yılında Doç. Dr. unvanını aldı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Halen Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİNDE İLKİ BAŞARDI

Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle, TÜBİTAK projesi kapsamında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin liderliğinde 2010'dan beri yürütülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını dünyada ilk kez fareler üzerinde denedikten sonra insanlar üzerinde deneyip başarı sağladı. Türkiye'de uzun yıllardan sonra ilk aşı çalışmalarından birini bilim insanı yapmış oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVRETMİŞTİ

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli 2017 yılında Erciyes Üniversitesi'nde, Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığının aşısını bulduktan sonra tüm haklarını Sağlık Bakanlığı'na devretmişti. Uzman bilim insanı Özdarendeli'nin çalışma alanları arasında sağlık bilimleri, tıp, temel tıp bilimleri, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji, immünoloji, temel bilimler, yaşam bilimleri, mikrobiyoloji ve viroloji bulunuyor.



KORONAVİRÜSE KARIŞ YERLİ AŞININ DA MUCİDİ OLDU



Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili davetin akabinde çalışmalara başladı. 2020 yılında kısa bir sürede virüsü izole etmeyi başardı. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi koronavirüse karşı yerli aşı Turkovac'ın da mucidi oldu.