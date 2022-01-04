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Giriş Tarihi: 4.1.2022 14:16

YÖK Başkanı Özvar'dan Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesine ziyaret

AA
YÖK Başkanı Özvar’dan Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesine ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Özvar, beraberindeki Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Valiliğe geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özvar, Vali Okay Memiş ile görüştü.

Ardından Atatürk Üniversitesine giden Özvar, Rektörlük girişinde kendisini karşılayan yabancı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Özvar, daha sonra binada faaliyet gösteren Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme, Proje Geliştirme, Metedoloji Geliştirme, Dijital Dönüşüm ve Yazılım ile Veri Yönetimi ve Analizi ofislerini gezerek yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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YÖK Başkanı Özvar'dan Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesine ziyaret
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