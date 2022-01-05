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Giriş Tarihi: 5.1.2022

128 şüpheli hakkında yakalama kararı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
128 şüpheli hakkında yakalama kararı
FETÖ'NÜN TSK, adliye ve mahrem yapılanmasına yönelik 3 il merkezli soruşturmada 128 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul merkezli 7 ilde yürütülen soruşturmada, 2'si aktif zabıt kâtibi, 8'i aktif gardiyan, 1'i aktif icra müdür yardımcısı, 1'i aktif bilgisayar işletmeni olan 12 aktif adliye ve cezaevi çalışanı ile birlikte 4'ü geçmişte KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş toplam 16 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı.
Ankara'da örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem imam' oldukları tespit edilen 65'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34'ü özel sektör çalışanı olan 99 'mahrem imam' şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. 56 şüpheli gözaltına alındı. 43 kişi aranıyor.
Konya merkezli iki ayrı soruşturmada ise 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 11 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 2 şüpheli aranıyor.
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128 şüpheli hakkında yakalama kararı
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